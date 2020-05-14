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أخبار البلد

وزير الخارجية ونظيره المالطي يبحثان سبل حل الأزمة في ليبيا

الخميس 14/مايو/2020 - 05:34 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمد وديع
تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من إيفاريست بارتولو، وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا، تناول الاتصال سُبل تطوير العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، على ضوء الروابط التاريخية والصداقة الراسخة بين البلدين، فضلًا عما تتسم به العلاقات من توافق في الرؤى إزاء العديد من الأوضاع الإقليمية والدولية.


ليبيا 
وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وخاصةً مستجدات الأزمة في ليبيا، واستعرض شكري محددات الرؤية المصرية نحو التوصل لحل شامل ومستدام للأزمة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو السلام والاستقرار؛ كما تم تأكيد أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده واتخاذ إجراءات فعالة لوقف التدخلات الأجنبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والتصدي للأطراف الداعمة لها، تجنبًا للتداعيات السلبية الخطيرة على أمن واستقرار ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.




الحد من انتشار كورونا
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين اتفقا خلال الاتصال على أهمية دفع العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وخاصة على صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي، فضلًا عن أهمية تعميق التعاون بين الجانبين على المستوى السياسي.


من ناحية أخرى، أوضح حافظ أن الاتصال تطرق كذلك إلى الجهود المرتبطة بمواجهة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث استعرض الوزير شكري جهود مصر في هذا الصدد، كما أوضح الوزير المالطي الضغوط التي تقع على بلاده جراء هذه الظاهرة. 


وتناول الوزيران سبل التعامل مع جائحة كورونا، وكيفية الحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته على الأصعدة كافة.


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