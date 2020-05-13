برلماني: البيان الخماسي رسالة لأردوغان بالتوقف عن الحرب في ليبيا

أكد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، على أهمية البيان الخماسي الذي اصدرته كل من مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص ضد الأطماع التركية في البحر المتوسط، والتنقيب عن الغاز في الأراضي القبرصية، وضد التدخلات التركية السافرة ونقل المرتزقة على مدى الساعة إلى ليبيا.





وقال الشاذلي، إنه بيان واضح من جانب وزراء خارجية الدول الخمس، كشف للعالم أبعاد الجريمة التركية على الأرض الليبية، وتدخلات أردوغان السافرة وأحلامه التوسعية في ليبيا، والتي تنطلق بناء على خلفية غابرة في عقله عن إمكانية استعادة حلم الخلافة العثمانية في القرن الحادي والعشرين.





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