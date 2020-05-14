التعليم : 571 ألف طالب امتحنوا اليوم رياضيات وعلم نفس 2 ثانوي بلا شكاوى

أدى 571 ألف و749طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، اختبار مادتي "التطبيقات الرياضية" و"علم النفس والاجتماع" على موقع منصة الامتحان الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في سابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي لها الان : بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.6%، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

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وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

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