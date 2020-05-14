طريقة عمل كنافة بالكاسترد أحلى من المحلات.. فيديو

الكنافة من أطباق الحلويات التى يقبل الكثير على إعدادها وتحضيرها فى رمضان، و يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة من مطبخك .
إليك طريقة عمل الكنافة بالكاسترد أحلى من المحلات على طريقة الشيف أميرة شنب فى برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سى بى سى سفرة
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المقادير لتحضير الكنافة بالكاسترد:
2 ديسك من الكنافة المعدة مسبقا
كنافة محمرة
نصف كوب لبن
نصف كوب سكر
ملعقة صغيرة فانليا
صفار بيض
شربات ثقيل
كريم شانتيه
فستق مجروش
طريقة تحضير الكنافة بالكاسترد
-يتم إضافة صفار البيض والنشاء والخلط جيدا
-فى وعاء اخر يتم وضع السكر مع اللبن ووضعهم على النار
فى الرابط التالى إليك خطوات تحضير الكنافة بالخطوات