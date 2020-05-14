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طريقة عمل كنافة بالكاسترد أحلى من المحلات.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 11:08 م
كنافة
كنافة
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لمياء الياسين

الكنافة من أطباق الحلويات التى يقبل الكثير على إعدادها وتحضيرها فى رمضان، و يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة من مطبخك .

إليك طريقة عمل الكنافة بالكاسترد أحلى من المحلات على طريقة الشيف أميرة شنب فى برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سى بى سى سفرة

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المقادير لتحضير الكنافة بالكاسترد:

2 ديسك من الكنافة المعدة مسبقا
كنافة محمرة
نصف كوب لبن
نصف كوب سكر
ملعقة صغيرة فانليا
صفار بيض
شربات ثقيل
كريم شانتيه
فستق مجروش

طريقة تحضير الكنافة بالكاسترد

-يتم إضافة صفار البيض والنشاء والخلط جيدا
-فى وعاء اخر يتم وضع السكر مع اللبن ووضعهم على النار

فى الرابط التالى إليك خطوات تحضير الكنافة بالخطوات

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