التعايش مع كورونا.. تحركات برلمانية بشأن انتشار كمامات مجهولة المصدر.. نواب: مصانع بير السلم السبب.. توفير خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين.. ومطالب بتطبيق عقوبات قاسية على المخالفين

وأعرب عن استنكاره الشديد لانتشار الكمامات مجهولة المصدر في الأسواق المصرية لأنها تمثل أكبر كارثة وخطر على المواطنين وصحتهم.

وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الحكومة توفير الكمامات المطابقة للمواصفات للمواطنين أمام جميع المصالح الحكومية وبيعها بأسعار مناسبة بدلا من استغلال مافيا الكمامات ومتاجرتهم بفيروس كورونا من خلال بيع كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وبأسعار خيالية.

قال سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السبب فى انتشار الكمامات مجهولة المصدر مصانع بير السلم، قائلًا:" أغلبها تصنع الكمامات من القمامة".





وأكد "البطيخى" لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة من الأشخاص أصحاب مصانع بير السلم لا يمتلكون ضمير ويقومون بصناعة هذه الكمامات والمنتجات الأخرى من مواد غير مصرح بها تؤدى إلى انتشار الفيروسات والأمراض الخطيرة.





وطالب النائب بضرورة مواجهة هذه المصانع وتفعيل الدور الرقابى، مشددة على ضرورة اتاحة خط ساخن يتم استقبال الشكاوى عليه للتبليغ فورا عن هذه المصانع او اى مصدر مجهول يوزع كمامات مجهوله.





كما أكد النائب على ضرورة تطبيق القانون فى توقيع العقوبات اللازمة على كل من يقوم بهذه الافعال المشينة ليكون عبره لمن تسول له نفسه.



