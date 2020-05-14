مملكة الخير.. السعودية تتبرع بأكثر من ٧ ملايين وحدة طبية لماليزيا

تبرعت المملكة العربية السعودية بأكثر من 7 ملايين و500 ألف وحدة طبية لماليزيا في دعمها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".









ووفقًا لوكالة الأنباء الماليزية "بيرناما"، قال وزير الخارجية الماليزي داتوك سيري هشام الدين حسين؛ إن محمود قطان السفير السعودي لدى كوالالمبور أبلغه بذلك، مشيرًا إلى أن هذه التبرعات بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جاءت عبر مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة.









وشملت المعدات ملايين الأقنعة الجراحية وأقنعة الوجه "N95" وأوقية للوجه وأغطية رأس وملابس وقائية ومواد طبية أخرى؛ من بينها 150 جهاز تنفس محمولًا، و100 جهاز تهوية غير جراحي، و80 جهاز تهوية لوحدة العناية المركزة.









اقرأ أيضا :













وأوضح الوزير الماليزي أن مليون وحدة من أقنعة الوجه N95 وصلت إلى ماليزيا وتم تسليمها إلى وزارة الصحة، بينما المعدات الأخرى ستأتي على مراحل.







