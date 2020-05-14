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أخبار العالم

تراجع إصابات كورونا.. ماليزيا تسمح بإقامة صلاة الجماعة قبل العيد

الخميس 14/مايو/2020 - 04:44 م
ماليزيا تسمح بإقامة
ماليزيا تسمح بإقامة صلاة الجماعة قبل العيد
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رويترز
أعلنت السلطات الماليزية، عن رفع الحظر المفروض على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من غد الجمعة قبل عيد الفطر، في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل محمد البكري، إن "العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على أن لا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا".

وأضاف: "يستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالشؤون الدينية، لكن يمكنهم اتخاذ إجراءات مماثلة، إذا رغبوا في ذلك".

وشدد الوزير على أنه "رغم تراجع حالات الإصابة اليومية، فإن المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى التاسع من يونيو المقبل".

وسجلت ماليزيا حتى الآن 6819 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، إضافة إلى 112 حالة وفاة في عموم البلاد.
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