AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المغرب يسجل 95 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 06:28 م
المغرب يسجل 95 إصابة
المغرب يسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المغرب إلى 6607 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة حالتي وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 190 وفاة.

فيما تم تسجيل 179 حالة تعافي جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3310 حالة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغرب يسجل 4 وفيات و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

المغرب يسجل 3 وفيات و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 122 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا بالمغرب

المغرب يسجل 3 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 102 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

معتز الدمرداش: كريمة مختار كانت لا تعرف الحال المايل

كريم شحاته: الدوري الممتاز لن يعود واتحاد الكرة يعانى من مشاكل كثيرة

مصاب كورونا يروي قصته مع فيروس كورونا في الإمارات

ظهور مميز لـ محمد جمعة بمسلسل البرنس يتصدر تريند يوتيوب.. فيديو

مش أقل من سنة.. البرلمان يكشف مدة التعايش مع فيروس كورونا

تنبأ بأحداث 2016.. شيخ موالٍ لأردوغان يتوقع انقلاب جديد فى تركيا..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم .. شمس الكويتية تستعرض جمالها على إنستجرام

حكاية أكلة.. البسبوسة من أكلة عثمانية عريقة إلى جزء من الترات المصري

على النجيلة .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة مميزة