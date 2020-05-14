المغرب يسجل 95 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت الوزارة أنها سجلت 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المغرب إلى 6607 حالة.





كما سجلت وزارة الصحة حالتي وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 190 وفاة.





فيما تم تسجيل 179 حالة تعافي جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3310 حالة.





ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.