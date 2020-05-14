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رياضة

مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة اتسرق علنا.. وهذا سر لقب مقشة

الخميس 14/مايو/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق، تعرضه لمؤامرة كبيرة من قبل أعضاء سابقين باتحاد الكرة، مشيرا إلى أنه "تم استبعاده من رئاسة بعثة منتخب مصر قبل المونديال بقرار فردي".

وقال مجدي عبد الغني، في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة: "تم اتهامي بسرقة ملابس منتخب مصر من المخازن، وهذا لم يحدث".

وأضاف مجدي عبد الغني: "هناك متاجر موجودة في المحافظات الأخرى، وأحد أعضاء اتحاد الكرة كان مسؤولا عنها. مخازن اتحاد الكرة كانت تسرق علنا".

وعن إطلاق لقب "مقشّة" عليه، أوضح: "هذا اللقب أطلقه الجمهور نظرا لمجهودي الكبير في الملعب، وبعد وقت قصير أطلق علي الجمهور لقب البلدوزر، واستمر معي حتى الآن".
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