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برلمان

لتأهيلها لعزل المصابين.. رئيس صحة النواب يتفقد مستشفى حميات الأقصر

الخميس 14/مايو/2020 - 07:50 م
رئيس صحة النواب يتفقد
رئيس صحة النواب يتفقد مستشفى حميات الأقصر
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فريده محمد
قام الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ود.احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر بجولة تفقدية لمتابعة متطلبات واحتياجات مستشفي الحميات بالأقصر، تمهيدًا لتأهيلها لتصبح مستشفي عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية.




وتفقد العماري وعبد الجواد اقسام المستشفي وغرف المرضي حيث ارتديا الزي الوقائي واطمأنا علي سلامة المصابين وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.




وأكد العمارى، استعداده لتقديم كافة اوجه الدعم بما يسمح برفع كفاءة المستشفي وزيادة طاقتها بحيث تقدم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج.


فيما اشار الدكتور احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة الى أهمية ضم مبني مركز تحيا مصر للمستشفي دعما لها حيث اصبحت بطاقة 52 سريرا وكذلك العمل علي توفير الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى بالاضافة الي الاعداد لتجهيز غرفة عناية مركزة ومد المستشفي بأجهزة ومستلزمات طبية فضلا عن العمل علي تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة.


كذلك ضرورة توفير أجهزة لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيًا  والتنسيق مع وزارة الصحة لدعم مستشفي الحميات بجهاز اشعة مقطعية لافتا الي وجود تعاون مثمر وفعال بين رئيس لجنة الصحة بالبرلمان وصحة الأقصر مشيدا بجهد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان لدعمهم للمستشفي وتوفير ما تحتاجه من اجهزة ومستلزمات طبية.


يشار الي أن محافظة الأقصر يوجد بها عدد 2 مستشفي عزل الاولي مستشفي اسنا التخصصي والثانية المدينة الشبابية بمدينة الطود بالأقصر حيث تم تخصيصهما كمستشفيات عزل للمصابين بالفيروس.
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