لتأهيلها لعزل المصابين.. رئيس صحة النواب يتفقد مستشفى حميات الأقصر

قام الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ود.احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر بجولة تفقدية لمتابعة متطلبات واحتياجات مستشفي الحميات بالأقصر، تمهيدًا لتأهيلها لتصبح مستشفي عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية.

















وتفقد العماري وعبد الجواد اقسام المستشفي وغرف المرضي حيث ارتديا الزي الوقائي واطمأنا علي سلامة المصابين وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

















فيما اشار الدكتور احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة الى أهمية ضم مبني مركز تحيا مصر للمستشفي دعما لها حيث اصبحت بطاقة 52 سريرا وكذلك العمل علي توفير الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى بالاضافة الي الاعداد لتجهيز غرفة عناية مركزة ومد المستشفي بأجهزة ومستلزمات طبية فضلا عن العمل علي تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة.









كذلك ضرورة توفير أجهزة لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيًا والتنسيق مع وزارة الصحة لدعم مستشفي الحميات بجهاز اشعة مقطعية لافتا الي وجود تعاون مثمر وفعال بين رئيس لجنة الصحة بالبرلمان وصحة الأقصر مشيدا بجهد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان لدعمهم للمستشفي وتوفير ما تحتاجه من اجهزة ومستلزمات طبية.







