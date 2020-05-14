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أخبار البلد

وزير الرى يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتوفير اعتمادات تأهيل وتبطين الترع

الخميس 14/مايو/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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أمل مجدى
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور صفوت عبد الدايم الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي لبحوث المياه، لمناقشة دراسة التوسع في تنفيذ طرق الري الحديث.

كما اجتمع الدكتور محمدعبد العاطى مع قيادات الوزارة، لمتابعة موقف التنفيذ بمشروعات الخطة الاستثمارية و توفير الاعتمادات اللازمة لبرنامج تأهيل وتبطين الترع.


كان وزير الموارد المائية والرى وجه بالعمل على الإسراع فى تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقًا لخطة وزارة الموارد المائية والري لما له من فوائد عدة مثل ضمان وصول المياه للنهايات في اسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة.

يذكر أنه تم البدء فى أعمال تأهيل الترع بمحافظتى بنى سويف وقنا، وتم حتى تاريخه طرح وإسناد أعمال التأهيل بطول ١٩٠ كم من شبكة الترع وتم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال (3) ترع بهندسة رى ببا بمحافظة بنى سويف وهى( جنابية الشراهنه ، فرع خلف ، فرع جزيرة الزنيقه ).

وتجدر الإشارة إلى أنه جار العمل بعدد ١٨ ترعة بهندسة رى ببا وهى: -
عمار القبليه - فرع ١ ابوواصف - منيل موسى - احمد باشا القبليه - فرع أحمد باشا البحرى- جزيرة بيا - فرع تل كفر منصور - فرع بطه - الفرع الغربى لترعة غياضه - فرع ١ ام الجنازير- فرع قمبش - الشراهنه البحريه - فرع ١ أحمد باشا - فرع طرشوب - جنابية عمار - فرع الحاج على - الزنيقه - الفرع القبلى لبنى عطيه - وفيما يخص محافظة قنا فجارى تنفيذ التبطين لترعة البروات فى مركز قوص

أعمال التأهيل المستهدف تنفيذها تتنوع بين استخدام الدبش المغطى بطبقة خرسانة عادية والتبطين الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بعد دراسة كل حالة ترعة على حدة.
وزير الرى يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتوفير اعتمادات تأهيل وتبطين الترع
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