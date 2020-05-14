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محافظات

شاهد.. الجيزة تزيل كمبوند مخالفا بالوراق على مساحة ١٢ فدانا

الخميس 14/مايو/2020 - 10:07 م
إزالة - ارشيفية
إزالة - ارشيفية
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محمد الصاحي
تشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات علي أراضى أملاك الدولة والزراعية بكمبوند مخالف بأرض الليبي من كورنيش النيل  بجوار الدائري نطاق حي الوراق  وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.
 
وأكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة 4 عقارات مخالفة حتي سطح الأرض تتراوح ارتفاعاتها ما بين  4 إلى 10 أدوار تم بناؤها بالمخالفة وذلك داخل كمبوند مقام بدون ترخيص علي مساحة 12 فدانا ومحاط بأسوار خرسانية علي ارتفاع 3 أمتار لحجب الرؤية عن أي مخالفات بناء تتم داخله. 


كما أشار راشد أنه تم  إزالة 4 مخازن للبضائع علي مساحة 450 م  تخص جهات مجهولة المصدر حيث تم إخلائها وإزالتها بالكامل كما تم إزالة 4 اسوار علي مسطح 1200 م مشيرا أن الحملات تمت  بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.
 
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة  ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع. 

وشدد علي تكثيف حملات الإزالة مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين. 

وشهد موقع الإزالات استخدام محافظة الجيزة لمعدات الجاك هامر والحفار لرفعها على العقارات المخالفة لإزالتها بالكامل.
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