الفتوى تحسم الجدل حول استخدام القطرات والحقن فى رمضان.. فيديو

كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم استخدام قطرة الأنف وحقن الوريد والعضل وبخاخة الصد خلال الصوم فى ساعات النهار.





وأكد خالد عمران خلال حديثه مع برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصيام عبادة فرضها الله سبحانه وتعالى، وجعل رخصا لبعض الحالات ومنها المرضى، وعلى المرضى أستخدام القطرات إذا أوصى الطبيب بذلك، لان الصحة أمانة.





وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن ما يدخل من الأنف، وما يدخل من الفم يبطل الصيام،بينما الحقن في الوريد لا تفطر، و العضل لا تفطر.









وأكد الدكتور خالد عمران بالنسبة إلى بخاخة الصدر إذا كانت عبارة عن هواء لا تفطر، بينما إذا احتوت على رزاز تفطر.





وختم أمين الفتوى، أن ما يدخل للجسم من منفذ مفتوح مثل الأنف والفم يفطر، وهناك خلاف حول الاذن.