روسيا تسجل ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو

سجلت السلطات الصحية في العاصمة الروسية موسكو، الخميس، 68 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.





وقالت وسائل إعلام روسية إن الإحصائية الجديدة تشهد ارتفاعا ملموسا مقارنة بإحصائية الأربعاء.





وذكر مركز العمليات الخاص بالتصدي لفيروس كورونا في موسكو أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في موسكو ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 68 شخصا.





وأوضح المركز أن غالبية الوفيات كانوا يعانون من التهابات رئوية ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.





وبلغت المحصلة العامة للوفيات بفيروس كورونا في موسكو حتى الآن 1358 شخصا، بعد أن كانت 1290 في إحصائية الأمس.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 130716 إصابات.





وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد 252245 حالة، بينها 2305 وفيات و53590 شفاء.