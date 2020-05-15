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توك شو

مصطفى كامل: أنا تربية حواري مصر القديمة ونشأتي شعبية.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:11 ص
مصطفي كامل
مصطفي كامل
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حمزة شعيب
روي  الفنان مصطفى كامل، تفاصيل نشأته وطفولته، قائلا "إنه عاش طفولته كلها وسط الشعب المصري البسيط، لذلك نشأ نشأة شعبية، ما جعله في أعماله وتعاملاته قريبا جدا من الطبقة الشعبية. 

وأضاف مصطفي كامل  خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج خط احمر،  أن أحلامه كطفل عاش في حواري مصر القديمة والشعبية، كانت كثيرة، خاصة أن حياته كانت بسيطة ماديا ولا يوجد فائض مادي، حيث كان أبوه الضابط في الجيش يعلمهم القناعة وغيرها من الأخلاق الحميدة.

ولفت الفنان، إلى أنه يعلم أولاده هذا الخلق الكريم من التواضع ويقول لهم: "أمي كانت بتقول إحنا ناكل الموجود كشري أو عيش نرضى بيه"، مفيدا بأن المعجبين كانوا يخبرونه بأنه قريب منهم لدرجة أن أغانيه كأنها قصتهم.

ودخل الفنان مصطفى كامل في نوبة بكاء وهو يتحدث عن والديه. 

ولفت الفنان، إلى أنه لو اعتزل الفن سيعمل في البيزنس، كما أنه أهدى أغنية لابنته وزوجته ختم بها وهي أغنية "حلوة البنات".
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