مصطفى كامل يكشف سر أزمته مع عمرو مصطفى لأول مرة.. فيديو

كشف الفنان مصطفي كامل ، حقيقة خلافه مع الفنان عمرو مصطفى مؤكدا،:"أن عمرو مصطفى أخوه الصغير، رغم الخلاف الذي حدث في فترة بينهما".





وتابع مصطفي كامل خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج خط أحمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، كاشفا سبب الخلاف:" أنا زعلت منه اه لما قال لوائل الإبراشي مينفعش حد يعمل أغنية لمصر وهو بيهز كتافه كدة".





وأشار إلى أن الخلاف بينه وبين عمرو مصطفي انتهى فالخلاف لم يكن كبيرا على حد وصفه.





وأردف: وأنا في موقعي كنقيب للموسيقيين موقفتش حد واجبت أوكا وأورتيجا وقلت لهم لو لقيت لغة مش مظبوطة مش هسمحلكم بالإسفاف ومديتش أي حد فيهم كارنيه".





وأضاف كامل أن حسن شاكوش مطرب جيد ولكن مخارج ألفاظه فيها عيوب، ولكن لن أتراجع عن رأيي فيه، مضيفًا أن حمو بيكا حالة عادية ولو نقي كلامه ممكن يتحب.