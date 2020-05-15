AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السياحة: إجراءات الوقاية فى الفنادق وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:03 ص
خالد عنانى وزير السياحة
خالد عنانى وزير السياحة
Advertisements
محمد الاسكندرانى
عرضت وزارة السياحة والآثار فيديو يروج الإجراءات والاشتراطات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ينوه عن طرق الوقاية المتعددة .

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد اجتمع الإثنين الماضى، بمقر الوزارة بالعباسية، بمدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، ومساعد الوزير لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات الأمنية؛ لمناقشة آلية تطبيق الضوابط والاشتراطات لتشغيل الفنادق والمنتجعات وإقامة النزلاء المصريين بها .

كان ذلك في ضوء اعتماد مجلس الوزراء لعدد من ضوابط لإقامة المصريين بالفنادق، بالتنسيق بين وزارات السياحة والآثار والطيران المدني والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوصيف: الحركة السياحية تعمل بشكل منتظم.. ولا قيود على سفر الأجانب إلى مصر

المصري للغرف السياحية: لا توجد قيود على حركة السفر لمصر.. ونتخذ كافة التدابير الوقائية ضد كورونا

السياحة فى زمن كورونا .. كيف تخوض الوزارة معركتها مع الوباء القاتل

للحفاظ على صحة العاملين.. وزير السياحة يجتمع مع القيادات لبحث ضوابط تعقيم الفنادق

الحكومة : عدم إقامة أي حفلات أو أفراح وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفنادق

وزير السياحة والآثار يناقش تطبيق ضوابط تشغيل الفنادق والمنتجعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بسبب البرنس.. نشوى مصطفى تسخر من محمد رمضان

أول فرحتى.. ابنة الحضرى الكبرى تثير الجدل مع والدها فى عيد ميلادها

صبري نخنوخ يحتفل بـ زفافه في إحدى كنائس الإسكندرية.. شاهد

فالنتينو الحلقة 21.. رانيا محمود ياسين تكتشف حقيقة زوجها.. تفاصيل

منظمة الصحة العالمية تصحح معلومات وسلوكيات خاطئة حول فيروس كورونا

خالد الغندور يعيد الهجوم على وائل جمعة: حقق تاريخا يفوق مستواه الضعيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. تعرف عليها

820 ألف جنيه وماركات عالمية.. قيمة ساعات يد ارتدتها ياسمين صبرى

شاهد.. امرأة تحول أقبح منزل إلى لوحة فنية بطرق بسيطة.. صور