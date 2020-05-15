السياحة: إجراءات الوقاية فى الفنادق وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.. فيديو

عرضت وزارة السياحة والآثار فيديو يروج الإجراءات والاشتراطات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ينوه عن طرق الوقاية المتعددة .





الإثنين الماضى، بمقر الوزارة بالعباسية، بمدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، ومساعد الوزير لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات الأمنية؛ لمناقشة آلية تطبيق الضوابط والاشتراطات لتشغيل الفنادق والمنتجعات وإقامة النزلاء المصريين بها . وكان الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار، قد اجتمع





كان ذلك في ضوء اعتماد مجلس الوزراء لعدد من ضوابط لإقامة المصريين بالفنادق، بالتنسيق بين وزارات السياحة والآثار والطيران المدني والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.