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أخبار العالم

كولومبيا.. عدد إصابات كورونا يتجاوز الـ 13 ألف حالة

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في كولومبيا الـ 13 ألف حالة بعد تسجيل 680 إصابة جديدة بالمرض أمس الخميس. 

وقالت وزارة الصحة الكولومبية إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 13610 حالات، 4892 منها في العاصمة بوغوتا.

وسجلت وزارة الصحة 16 وفاة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 525 حالة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 225 مصابا من الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 3358 شخصا.

وتشهد كولومبيا استقرارا نسبيا في الأعداد اليومية للمصابين والوفيات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 658 إصابة و16 وفاة جديدة يوم الأربعاء. ويرتفع عدد الإصابات بما بين 5 و5.7% منذ عدة أيام.

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