أخبار الفن.. تعليق مؤثر من المنتج تامر مرسي على الشهيد رامي حسنين .. أحمد فلوكس يعتدي على فرد أمن

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.







شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بصورة جديدة لها مع المخرج محمد سامي وأطفال مسلسل البرنس من حلقت برنامجها "كل يوم" والتي أذيعت أمس على قناة أون إي.







أكد الفنان احمد فلوكس حقيقة المقطع المصور المتداول له عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والذي يظهر خلاله وهو يعتدي على فرد أمن.









شهد مسلسل "النهاية" الحلقة 21 تطورا جديدا فى الأحداث وذلك أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني 2020.









شهدت أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل سكر زيادة تعاطف كريمة " نبيلة عبيد" و فوزية " سميحة ايوب" مع السارقيين العنتبلي " شريف سلامة " و زوجته بطاطا " نانسي صلاح" بعد تعرضها لكريزة كلى وتتصلان بأمن الكومباوند عماشة " حمدي المرغني" لكي يحصر لهما دواء.









هنأت الفنانة بوسي شلبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صديقتها الفنانه أصالة بمناسبة عيد ميلادها ال 51.







أبدى الفنان محمد هنيدي إعجابه بموهبة الممثل الشاب عصام السقا الذي يشارك في عدد من الأدوار ببعض المسلسل الرمضانية منها مسلسل "الاختيار" و"الفتوة" ومسلسل و"فرصة ثانية ".







عقب عرض الحلقة الـ 21 من مسلسل " الاختيار" ، نشر المنتج تامر مرسي صورة للشهيد العقيد رامي حسنين الذي قام بدوره في المسلسل الفنان أحمد صلاح حسني.



