موعد أذان المغرب 22 رمضان

ويؤذن اليوم الجمعة الموافق 15من شهر مايو الميلادي لعام 2020، والثانى والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1441 لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:42 مساء بتوقيت القاهرة، ويؤذن لصلاة العصر 15:28، وتأتى العشاء فى تمام الساعة 20:10.





دعاء الافطار عند أهل البيت دعاء الافطار عند أهل البيت وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.





