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توك شو

موعد أذان المغرب 22 رمضان

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:05 ص
موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" موعد أذان المغرب، اليوم الجمعة 15 -5- 2020 م.

ويؤذن اليوم الجمعة الموافق 15من شهر مايو الميلادي لعام 2020، والثانى والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1441 لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:42 مساء بتوقيت القاهرة، ويؤذن لصلاة العصر 15:28، وتأتى العشاء فى تمام الساعة 20:10.

دعاء الافطار عند أهل البيت
دعاء الافطار عند أهل البيت وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.


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