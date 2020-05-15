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أخبار البلد

باستثمارات٧٠ مليون دولار..خطة حكومية لتوطين صناعة التابلت التعليمي في مصر

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:17 ص
التابلت التعليمي
التابلت التعليمي في مصر
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمُتابعة إجراءات التعاقد على دفعة جديدة من "التابلت" للعام المُقبل، وسير عملية تسليم أبحاث شهادات النقل عبر منصة "إدمودو"، إضافة إلى الترتيبات التي يجري اتخاذها لعقد  إمتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تجربة استخدام "التابلت"، وكذا توطين صناعته في مصر، خاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا، موجها بسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد على التابلت المطلوب لطلاب العام المقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي أنه جار الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية على تصنيع أجهزة " التابلت" التعليمي في مصنعها بمصر، من خلال ضخ استثمارات بقيمة ٧٠ مليون دولار، وذلك ضمن خطط الشركة لتوطين صناعة الإلكترونيات بالسوق المحلي، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي في أجهزة "التابلت" التي ستنتجها الشركة من مصنعها بمصر تبلغ ٤٠% كما أنها ستعتمد في ذلك على العمالة المصرية.

في سياق آخر، قال وزير التعليم إن عملية تسلم الأبحاث المطلوبة من طلاب شهادات النقل تسير بانتظام، حيث يجري استلام ١٥ مليون بحث عبر منصة "إدمودو"، كما يمكن تسليم البحث ورقيا بالمدارس، وهناك إجراءات تم الإعلان عنها بهذا الشأن.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن الوزارة تعمل الآن على الانتهاء من الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مُؤكدًا أن اللجان ستشهد ضوابط صحية مشددة، وإجراءات احترازية، لحماية أبنائنا الطلاب.
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