بعد التهديد بقطع العلاقات.. الصين ترد على ترامب

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات مع بكين.





وقال ليجيان، إن العلاقات الثنائية الثابتة بين الصين والولايات المتحدة تخدم مصالح الشعبين وتسهم في السلام والاستقرار العالميين.





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وأضاف خلال مؤتمر صحفي دوري، أنه في الوقت الحاضر، يتعين على الصين والولايات المتحدة مواصلة تعزيز التعاون من أجل السيطرة على وباء فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن، ومعالجة المرضى واستئناف الاقتصاد والإنتاج.





وأشار إلى أن ذلك يتطلب من الولايات المتحدة لقاء الصين في منتصف الطريق، والعمل سويا.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمح أمس الخميس، عن إمكانية قطع كل العلاقات مع الصين وذلك بعد اتهامه بإخفاء بكين معلومات عن فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أكد ترامب ، أنه يرفض التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينج في الوقت الراهن.





وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق أيضا أنه سيدرس مشروع قانون اقترحه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي جراهام لفرض عقوبات ضد الصين بسبب سلوكها حيال أزمة انتشار فيروس كورونا.





وقال ترامب "أنا أحترم ليندسي جراهام وسأفكر بالتأكيد في مشروع قانون العقوبات على الصين، لذا سأراجعه بالتأكيد، ولكنني لم أره بعد".





وأوضحت القناة أن السيناتور جراهام اقترح أن يفرض الرئيس الأمريكي عقوبات ضد الصين ما لم تقدم الأخيرة تقريرًا شاملًا عن أسباب وظروف انتشار فيروس كورونا.





من جانبها، أكدت الصين أن الاتهامات الموجهة إليها بنشر معلومات مضللة أو إخفاء معلومات أساسية عن فيروس كورونا ومصدره عارية من الصحة.





وكان ترامب ووزير الخارجية الأمريكي قد دأبا على إطلاق تسمية "الفيروس الصيني" أو "فيروس ووهان" على فيروس كورونا في بداية انتشاره عالميًا.