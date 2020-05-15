بعد 46 يوما مودة الأدهم تعود للحبس من جديد.. مخالفة حظر التجول والتحريض على الفسق والفجور أبرز التهم| القصة كاملة

46 يوما مرت على واقعة مودة الادهم المعروفة إعلاميا بـ فتاة التيك توك، بعد إخلاء سبيلها من سراى النيابة بكفالة 20 ألف جنية، في واقعة التحريض بنشر مقطع فيديو يتضمن اختراق حظر التجول وإثارة الرأي العام ، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار ، وفي الساعات الماضية ظهرت فتاة التيك توك عبر منصات التواصل الاجتماعي بفيديو جديد يحرض على الفسق والفجور.





تفاصيل الواقعتين يرصدها صدى البلد من البداية .. أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة مودة الأدهم أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.





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للمرة الثانية.. القبض على فتاة التيك توك مودة الأدهم داخل كمباوند بأكتوبر

وأوضحت النيابة العامة، أنه عقب صدور أمر ضبط واحضار المتهمة مودة الادهم تبين انها دائمًا التنقل من بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرورًا من المُلاحقة الأمنية.





وأوضحت النيابة العامة، ان المتهمة كانت تختبئ داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة سيارة للتنقل ، حيث تم تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi"وحقيبة تحوي أغراضها.





وقد واجهتها النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجري استكمال التحقيق معها.





بداية القصة كانت يوم الخميس الموافق 14 مايو، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لحماية الآداب بـوزارة الداخلية من ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم أثناء اختبائها فى مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور، وتبين ان المتهمة ظهرت في عدة فيديوهات ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور.





وأثبتت التحريات أن الفتاة قدمت عدة فيديوهات على برامج السوشيال ميديا تحرض فيها على الفسق والفجور، وأضافت أن الفتاة التى تقيم فى منظقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، غيرت محل إقامتها خوفا من الملاحقة الأمنية واختبأت داخل كمبوند فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة للقبض على الفتاة.





القضية الاولي و خرق حظر التجول

وفي يوم الاحد الموافق 29 مارس 2020، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القاء القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها، لاتهمامها بخرق حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" .





البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من أحد الأهالي بقيام اليوتيوبر مودة الأدهم ، بنشر مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها بالقاهرة الجديدة يتضمن اختراق حظر التجول وإثارة الرأي العام ، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار .

كما تبين قيام اليوتيوبر مودة الأدهم بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.

و أثناء تنفيذ عملية التأمين تم ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها أثناء تصويرهما فيديو آخر بمدينتي، حيث تحرر محضرا وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .





وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها، لاتهمامها بحظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباشرت النيابة التحقيقات.

وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمة قررت النيابة العامة إخلاء سبيل اليوتيوبر مودة الأدهم، على ذمة التحقيقات، بكفالة 20 ألف جنيه، حتى تم القبض عليها مرة أخرى بسبب نشرها فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.