إسرائيل تحذر من انتفاضة جديدة فى الضفة ضد جيش الاحتلال.. تفاصيل

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ، حذرت من انتفاضة جديدة فى الضفة ضد جيش الاحتلال نتيجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والتي ستقوض استقرار السلطة الفلسطينية، وحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن.





وقالت "هآرتس" إن قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، حذروا حكومة نتنياهو، اندلاع انتفاضة جديدة فى الضفة الغربية ، ضد السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي معا.





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وأضافت الصحيفة العبرية، أن تل ابيب تنتظر موجة عنيفة وانتفاضة جديدة فى الضفة، قد تؤدي الى إضعاف السلطة الفلسطينية.





وقالت "هآرتس"، أنه على الرغم من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الضفة قليل نسيبا، إلا أن أضرار كورونا قوية جدًا على الاقتصاد والسلطة الفلسطينية.





وقال مسؤولين أمنيين إسرائيليين "إن استعدادات إسرائيل لتنفيذ مخطط الضم، رغم المصاعب الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، قد يسرع الانفجار، ويؤدي لاندلاع موجة عنيفة ضد الجيش الإسرائيلي".



