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أخبار العالم

حماس تطلق صاروخا من غزة يثير الجدل فى إسرائيل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:28 ص
حماس تطلق صاروخ من
حماس تطلق صاروخ من غزة يثير الجدل فى إسرائيل
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الأربعاء، إطلاق حركة المقاومة الفلسطينية حماس صاروخ من قطاع غزة أثار الجدل فى إسرائيل.

وذكر موقع "والاه" العبري أن القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أعلنت إطلاق صاروخ تجريبي، من غزة تجاه البحر. 

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وأوضح المراسل العسكري بموقع "والاه"، "أمير بوخبوط"، أن إطلاق القسام لـ الصاروخ، يأتي في إطار التجارب في تطوير القدرات الصاروخية والقتالية لـ حماس فى قطاع غزة.

وأكد "بوخبوط" أن القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، تعمل دائمًا على تحسين وتطوير قدراتها العسكرية دون توقف لحظة.
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