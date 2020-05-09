فتح معبر رفح 3 أيام لعودة العالقين من مصر إلى قطاع غزة

أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في اتجاه واحد لعودة المواطنين المتواجدين داخل مصر والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة بدء من يوم الثلاثاء المقبل حتى الخميس ١٤ مايو.





وقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة والسلطات المصرية المعنية نظير جهودهم المخلصة والدءوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني.





وأكد السفير علي دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية العادلة ولكفاح الشعب الفلسطيني المشروع لنيل حقوقه الوطنية الثابتة في الحرية والعودة والاستقلال الوطني وحق تقرير المصير وتعزيز صموده على أرضه وإقامةً دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة.