AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غرفة الجيزة تطالب العناني بمساواة المطاعم السياحية بالفندقية في إعادة التشغيل

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبدالكريم
أرسلت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة شاملة للعرض على الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، طالبته خلالها بضرورة أن يُصدر توجيهاته بمعاملة المطاعم السياحية داخل محافظة الجيزة والحاصلة على ترخيص وزارة السياحة نفس معاملة المطاعم داخل الفنادق وفق الضوابط التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحد أقصى للتشغيل 25% كفترة إنتقالية تبدأ من 15 مايو حتي اول يونيو و 50% من اول يونيو وضوء إجراءات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.


وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن أصحاب المطاعم تحملوا خلال الفترة الأخيرة الكثير فى سبيل عدم تسريح ما لديها من عمالة، وسط توقعات غرفة المنشآت السياحية بتسبب فيروس كورونا في تسريح 60 ألف عامل وهو الرقم المرشح للتضاعف خلال الفترة المقبلة إذا ما أضفنا المطاعم التي تتبع المحليات إلى نظيرتها التابعة لوزارة السياحة.

وأوضح محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والمنشأت السياحية بالغرفة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط إعادة تشغيل المنشآت السياحية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسياحة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، يجب أن يشمل جميع المطاعم الحاصلة على تراخيص من وزارة السياحة حتى لا تتعرض تلك المنشآت لخطر الإغلاق وتفاقم أزمة العمالة غير المنتظمة التي قرر لأجلها الرئيس عبد الفتاح السيسي منحًا من الدولة للصرف خلال تلك الظروف الصعبة التي تمر بها مصر بل والعالم أجمع.

وأكد "إمبابي"، أن المذكرة التفصيلية التي أرسلتها غرفة الجيزة التجارية إلى وزير السياحة والآثار تتضمن تعهدًا صريحًا من أصحاب المطاعم السياحية بالإلتزام الكامل بالإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بضيوف المنشأة وتشديد الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بالعاملين سواء فى صالة الطعام أو أماكن التجهيز والتخزين وذلك وفقًا باشتراطات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وأعترض هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، فى تصريحات صحفية، على الخطة المعلنة من وزارة الصحة بشأن استمرار غلق المطاعم والكافيهات حتى زوال جائحة كورونا، مؤكدًا أن القرار كان يجب مراجعته مع وزارة السياحة والآثار خاصة في ظل تأزم الوضع لدى الاستثمارات، والتي تحملت لنحو 3 أشهر سداد رواتب العاملين والإيجارات والالتزامات السيادية مثل الكهرباء والمياه والضرائب، والتي لم يتم تأجيلها، مشيرًا إلى أن 5 مطاعم فقط صرفت منحة العاملين من بين 1400 مطعمًا سياحيًا على مستوى الجمهورية يعمل بها نحو 60 ألف عامل بخلاف أسرهم، وجميعهم سيكونون مهددون بالتشريد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرفتا المنشآت السياحية والتجارية بالجيزة تتفقان على إجراءات دعم المطاعم والكافيتريات والكافيهات

شعبة المطاعم: 4 توصيات لتفادي تداعيات كورونا.. وقرار الحكومة حتمي

اتحاد الغرف التجارية يشيد بالقرارات الوزارية لتخطي ظروف كورونا الاستثنائية

السياحة تقرر غلق المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة بالفنادق

بسبب كورونا.. غرفة الجيزة التجارية تطالب المولات بإعفاء المستأجرين من الإيجارات لمدة 3 أشهر

غرفة الجيزة: قرارات الدولة لمواجهة كورونا تحقق توازنا في المنظومة الاقتصادية

ترشيحاتنا

بعد معاناته خلال إصابته بـ كورونا.. بوريس جونسون يعلن الحرب على السمنة.. تفاصيل

بمساحة 90 مترا..تعرف على أماكن شقق الإعلان الــ13 في 10 محافظات

بشري سارة.. لقاح كورونا للعالم أجمع وليس أمريكا أولًا

طرح شقق جاهزة للتسليم بالإعلان 13 بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ 10 محافظات.. تفاصيل كاملة

مراهقة تروي تفاصيل إصابتها بعدوى كورونا وأعراضها المرضية على مدار شهرين

حدث ليلاً.. أول دولة أوروبية بدون كورونا.. اعتداء أحمد فلوكس وحبس مودة الأدهم.. و6 حالات كورونا بين القضاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت أو الوطن.. قصة بطل أفريقي ناضل لتحيا بلاده.. تعرف عليه

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تبرز أناقة بوسي

مراهقة تروي تفاصيل إصابتها بعدوى كورونا وأعراضها المرضية على مدار شهرين