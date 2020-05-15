AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أسراب من الصراصير والحشرات تجتاح بلدة عرسال اللبنانية.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:00 م
أسراب من الصراصير
أسراب من الصراصير والحشرات تجتاح بلدة عرسال اللبنانية
Advertisements
شيماء مصطفى
نشرت وسائل إعلام لبنانية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لاجتياح مجموعة من الصراصير والحشرات بلدة عرسال ومخيمات النازحين السوريين فيها.

وناشد الأهالي الجهات المعنية بالتحرك قبل أن يزداد الوضع سوءا، خاصة مع زيادة أعداد الصراصير والحشرات، ما يهدد سلامتهم وصحتهم.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، نفذت شرطة وأعضاء المجلس البلدي في عرسال بإيعاز، حملة لرش أسراب الحشرات والصراصير بمبيدات الحشرات قبل تفاقم الوضع.

ويرجح سبب ظهور الحشرات والصراصير الى ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 30 درجة مئوية. 

ومن جانبه، طمأن مدير مركز الإرشاد الزراعي في البقاع خالد ياغي المواطنين، خلال تصريح لوكالة "النشرة" اللبنانية.

وأكد أنه "لا داعي للخوف أو الهلع"، موضحا أن هذه الحشرات ظهرت في العام الماضي، حيث تخرج في الصيف وهي غير سامة ومفيدة للزراعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشاره في البيوت.. هل ينقل الذباب والصراصير فيروس كورونا ؟

هجوم الجراد الصحراوي.. الأمم المتحدة: إثيوبيا على شفا المجاعة.. والخطر يزحف نحو السعودية

جريمة بشعة .. لبناني يذبح زوجته ويقتل شقيقه و5 سوريين .. تفاصيل

ترشيحاتنا

المتهم بقتل خاله بمعاونة أسرته في كرداسة: مراته شيطانة منها لله غوتني بالفلوس

غدا.. أخر المغادرين من 6 آلاف مصري عالق في مراكز الإيواء بالكويت

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٥-٥-٢٠٢٠

سعد سمير يبعث برسالة طمأنة لمتابعيه على شقيقه .. شاهد

تداول فيديو لـ أحمد فلوكس أثناء الاعتداء على فرد أمن

التعايش مع الفيروس هو الحل..الحكومة تكشف 7 حقائق حول أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تبرز أناقة بوسي

مراهقة تروي تفاصيل إصابتها بعدوى كورونا وأعراضها المرضية على مدار شهرين

عصرية و على الموضة .. 15 صور ة تكشف تطور إطلالات حلا الترك فى عيد ميلادها