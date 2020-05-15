أسراب من الصراصير والحشرات تجتاح بلدة عرسال اللبنانية.. فيديو

نشرت وسائل إعلام لبنانية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لاجتياح مجموعة من الصراصير والحشرات بلدة عرسال ومخيمات النازحين السوريين فيها.





وناشد الأهالي الجهات المعنية بالتحرك قبل أن يزداد الوضع سوءا، خاصة مع زيادة أعداد الصراصير والحشرات، ما يهدد سلامتهم وصحتهم.





ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، نفذت شرطة وأعضاء المجلس البلدي في عرسال بإيعاز، حملة لرش أسراب الحشرات والصراصير بمبيدات الحشرات قبل تفاقم الوضع.





ويرجح سبب ظهور الحشرات والصراصير الى ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 30 درجة مئوية.





ومن جانبه، طمأن مدير مركز الإرشاد الزراعي في البقاع خالد ياغي المواطنين، خلال تصريح لوكالة "النشرة" اللبنانية.





وأكد أنه "لا داعي للخوف أو الهلع"، موضحا أن هذه الحشرات ظهرت في العام الماضي، حيث تخرج في الصيف وهي غير سامة ومفيدة للزراعة.