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أخبار العالم

16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب.. وتعافي 3383 حالة

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:41 م
16 إصابة جديدة في
16 إصابة جديدة في المغرب.. وارتفاع حالات التعافي لـ 3383
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 6623 حالة.

ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليظل إجمالي الوفيات ثابتة عند 190 حالة.

وسجل المغرب 73 حالة شفاء جديدة، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي إلى 3383 حالة.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أفادت بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم بلغ 302462.

فيما وصل عدد الإصابات جراء وباء "كوفيد-19" إلى 4 ملايين و443793 مصابا، فيما تعافى أكثر من مليون و588 ألف حالة.
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