سقوط ٤ تجار مخدرات حولوا شقة بالنزهة لمصنع إستروكس

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جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم المواد المخدرة والقائمين على عمليات الإتجار بها.



