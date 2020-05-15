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محافظات

نيابة شربين تستمع لأقوال أطباء وممرضة فى واقعة «عجينة»

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
واصلت النيابة الكلية بالدقهلية، بإشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، التحقيق في الشكوى المقدمه من نقابة أطباء الدقهلية، ضد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس فيما نسب اليه فى واقعة التعدى على طاقم اطباء بمستشفى شربين والأستهجان وتصويرهم عن طريق بث مباشر من داخل المستشفى مما تسبب فى حاله من السخط والغضب من قبل الاطباء .

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال كل من الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، وصابر مشالي، مدير مستشفي شربين والدكتور إيهاب مسعد، وكيل المستشفى، والدكتور ياسر ابو شنب واحدى الممرضات داخل المستشفى.
واكد الدكتور مشالى ان النحقيق بدأ امس واليوم حيث بدأ بالنيابه الكليه بالمنصوره واستمعت النيابه لاقواله والتى قال فيها ما حدث ان النائب دخل المستشفى وتحدث بأستهجان وسخريه مع الاطباء حيث دخلها بحجة انه جاء لشكاوى من عدد من المرضى فى حين انه دخلها من اجل مريض من دائرته ببلقاس يلقى رعاية تامه ورغم ذلك سخر واستهجن بالاطباء".
وأضاف " مشالى ان التحقيق استكمل اليوم يتم بنيايه شربين مع طبيب وممرضه يالمستشفى قالا فيه ما حدث وشرح كيف ان النائب تسبب فى مشكله بالمستشفى وتعامل بصوره غير لائقه مع الاطباء خاصه وأن الأطباء خلال هذه الفتره يحتاجون للدعم اكثر بسبب ازمه كورونا ولدينا طاقم طبى يعمل بمستشفى العزل

يذكر أن النقابة العامة للأطباء قامت بتقديم شكوى أخرى للنائب العام، كما قدمت "أطباء الدقهلية" مذكرة تفصيلية لما حدث إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب مطالبه بالتحقيق مع النائب .

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