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أخبار العالم

الصين.. شهر بدون وفيات بسبب فيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:56 م
الصين.. شهر بدون
الصين.. شهر بدون وفيات بسبب فيروس كورونا
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شيماء مصطفى
مر على الصين شهرا، بدون أن تعلن تسجيل وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا، في نبأ سار.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، أبلغت لجنة الصحة الوطنية عن أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، لحالات محلية في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية حيث تم الكشف عن مجموعة من أصل غير مؤكد في اليوم الأخير.

ولكنها لم تسجل أي وفيات، إذ أعلنت آخر مرة عن متوفيين جراء كورونا في 14 أبريل.

ووصل إجمالي حالات الوفاة في الصين بسبب فيروس كورونا إلى 4633 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات 82933 حالة منذ تفشي الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان.

وهناك 91 شخصا فقط لا زالوا يتلقون العلاج، و623 آخرين في حالة عزل، بسبب الاشتباه في إصابتهم أو اختبارهم بشكل إيجابي بدون ظهور أعراض، بما في ذلك 11 تم اكتشافهم حديثا.

وتستمر الصين في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وحجر الأجانب الذين يدخلون البلاد، لكنها بدأت في فتح اقتصادها وإعادة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي وسط الحذر من تفشي الفيروس.

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