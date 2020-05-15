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ديني

فيها نور للقلب.. مفتى الجمهورية: اغتنموا العشرة الأواخر.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:14 م
محمد شحتة
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، ان زيادة  العبادة فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، فيها نور للقلب، لافتا إلى أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أحيا ليل رمضان لما له من منزله كبيرة. 

وتابع المفتى، خلال حلقة "لقاء الجمعة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان شد مأزره وأيقظ أهله وأحيا ليله.
وتابع ان القرآن الكريم له علاقة كبيرة جدا بقضية القلب والإيمان، مشيرا إلى أن العلاقة ما بين الصيام والقرآن والليل هي علاقة متجذرة ومتشعبة وهم مرتبطون ببعضهم بشكل كبير.

وقال مفتى الديار المصرية، ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعانى ويهتم بليلة القدر، بقدر كبير من الخصوصية.

وأضاف أن ام المؤمنين كانت تسأل النبى باى دعاء تسال الله، فقال لها قولى: "اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم تجاوز عما قصرنا فيه فى هذا الشهر الفضيل، اللهم رقنا اليك".
 
وعن اى يوم فيه ليلة القدر، قال: "ادعو الله بما تشاء وبما يفتح عليك، فى العشر الأواخر، والوتر من العشر الاواخر، وليلة السابع والعشرين".
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