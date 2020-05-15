استخراج 21 ألف كارت ذكي لصرف الأسمدة للمزارعين بالوادي الجديد

أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس إسماعيل رضوان، اليوم الجمعة، عن استخراج 21 ألف كارت ذكي من كروت الفلاح لمزارعي المحافظة.

وأكد رضوان، أن المديرية تستكمل استخراج باقي الكروت لجميع المزارعين من لديهم بطاقة حيازة زراعية، حيث يساعد الكارت المزارع في صرف المقررات السمادية والقروض الزراعية ويضمن له حقه في الأسمدة، وصرف التقاوي المعتمدة وأي خدمات زراعية آخري.

وقال رضوان، إنه جرى إنجاز نحو 98.5% من الاستمارات المسجلة بمشروع كارت الفلاح وارسالها لوزارة الإنتاج الحربى حيث بلغ إجمالي الاستمارات لدى الإنتاج الحربى 29161 استمارة من إجمالي عدد حائزين 29957 حائزا ومستمر تجهيز باقي الاستمارات للمزارعين، كما جري تدريب العاملين بأقسام الاحصاء لتنفيذ نظام البطاقة الإلكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية، وذلك بعمل قاعدة بيانات شاملة تساعد في استخراج التقارير والمؤشرات القومية التي يجري الاعتماد عليها لمتخذي القرار فضلا عن تسهيل توصيل الخدمات الزراعية بسهولة للفلاح.

وأضاف رضوان، أنه جرى عمل الاستمارات واعتماداها وإعادتها لوزارة الإنتاج الحربي وذلك تحت أشرفا شركة (التكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية)، كما جرى تدريب الإدارات الزراعية والوحدات على الحصر الزراعي الموسمي لكل حائز لحصر وتسجيل ما يجري زراعته فعليًا على ارض الواقع وربط الاحواض من على أرض الواقع بالأحواض التي تم حصرها من هيئة المساحة لتسجيلها على المنظومة الخاصة بكارت الفلاح.

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