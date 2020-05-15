الري: إزالة 274 ألف مخالفة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل في 2015

تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات.





وتضمنت تنفيذ 274,103 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة 234 حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجارى ، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذعدد (122) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ عدد (57) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد (55) إزالة على منافع الصرف.





وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ ( 122) إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو ٢٠٢٠ شملت إزالة (1) ازالة بمحافظة الجيزة (6) ازالات بمحافظة المنوفية (11) ازالة بمحافظة البحيرة (٩) ازالات بمحافظة كفر الشيخ (3) ازالات بمحافظة الدقهلية (37) ازالة بمحافظة اسيوط (12) ازالة بمحافظة سوهاج و(20) ازالة بمحافظة قنا و (٦) ازالات بمحافظة الاقصر و (17) ازالة بمحافظة اسوان ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (٥٣186) إزالة.





ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بتنفيذ عدد (٥٧ ) إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو شملت إزالة(١٦) إزالة بمحافظة دمياط و ( ١٦ ) إزالة بمحافظة البحيرة و(٢٠) إزالة بمحافظة الجيزة و (٥) إزالات بمحافظة الدقهلية ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى (١٤٤٧٦٠) إزالة.





كما أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الاسبوع من شهر مايو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت ( 55 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية و( 3 ) محافظات وقد تضمنت تنفيذ (40 ) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظة ( الشرقية (21) إزالة - الدقهلية ( 19 ) إزالة) ، إلى جانب تنفيذ عدد (15) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط (15 ) إزالة)، هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 76157).





وتجدر الاشارة الى ان الازالات تنوعت مابين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.



