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اقتصاد

مصرف لبنان المركزي يوفر الدولار للواردات بسعر 3200 ليرة لكبح أسعار الأغذية

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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رويترز

قال مصرف لبنان المركزي إنه يهدف لتوفير الدولار للواردات بسعر صرف 3200 ليرة لخفض أسعار المواد الغذائية، في مسعى لكبح التضخم المتصاعد في الوقت الذي تنهار فيه العملة المحلية.

ويجري تداول الدولار حاليا عند ما يزيد عن أربعة آلاف ليرة في السوق الموازية. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 60 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر ، حين زادت المصاعب الاقتصادية للبلاد والتي تختمر منذ فترة طويلة لتصبح أزمة مالية ومصرفية كبيرة.

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ويوفر البنك المركزي بالفعل الدولارات لاستيراد القمح والوقود والأدوية بسعر صرف 1507.5 ليرة وهو سعر الصرف الرسمي الذي ما زال ساريا حتى مع تراجع الليرة في السوق الموازية.

وقال مصرف لبنان في بيان ”سيتابع مصرف لبنان ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية“.

كان وزير المالية غازي وزني قال الأسبوع الماضي إن خطة حكومية تهدف لإخراج لبنان من الأزمة تستند إلى التحول لسعر صرف مرن، لكن هذا سيتم في ”الفترة المقبلة“ فحسب، وسيتم الإبقاء على ربط العملة في الوقت الحالي.

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