تجارب على البشر.. الصين تختبر 5 لقاحات مضادة لـ فيروس كورونا

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الصين تجري اختبارات على البشر لـ 5 لقاحات محتملة مضادة لفيروس كورونا، ومن المقرر أن تدخل المزيد من اللقاحات مرحلة الاختبارات البشرية الشهر المقبل.





وأوضحت الوكالة أن اللقاحات الخمسة المضادة لـ فيروس كورونا جرى اختبارها على أكثر من 2000 شخص، وهي تمر الآن بالمرحلة الثانية من التجارب والتي تنتهي في يوليو المقبل، تمهيدًا لدخولها المرحلة الثالثة والأخيرة، حسبما ذكر زينج ييتشين نائب وزير مفوضية الصحة الوطنية الصينية.





وأكد ييتشين أنه لم تتم ملاحظة أي آثار جانبية ضارة للقاحات الخمسة على المرضى الذين خضعوا لتجارب المرحلة الثانية من الاختبارات.









وأضافت الوكالة أن الصين من بين أكثر الدول إحرازًا للتقدم في اختبارات اللقاحات المحتملة المضادة لفيروس كورونا، الذي أصاب نحو 4.5 مليون شخص على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص، ومن بين 100 لقاح يجري اختبارها على مستوى العالم دخلت 10 لقاحات فقط مرحلة التجارب على البشر.





وتُعد اللقاحات الفعالة أفضل أمل للدول الراغبة في استئناف أنشطتها الاقتصادية دون أن تشهد طفرة في عدد المصابين بفيروس كورونا، لكن اللقاحات قد تستغرق سنوات للتوصل إليها، وهناك أمراض لم يتم التوصل إلى لقاحات مضادة لها حتى الآن مثل فيروس "إتش آي في" المسبب لمرض الإيدز".





وتجري شركات الدواء الصينية المدعومة من الدولة والجيش اختبارات على لقاحات مضادة لفيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى، لكن المفارقة أن نجاح الصين في محاصرة الوباء وشفاء الأغلبية الساحقة من المصابين به ربما يعيق مواصلة التجارب على اللقاحات التي ربما تكون بحاجة إلى عدد كبير من المرضى لإجراء التجارب.