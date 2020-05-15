عمرو عابد يكشف عن مسلسلات سيتابعها بعد شهر رمضان

كشف الفنان عمرو عابد، عن الأعمال التي ينوى مشاهدتها بعد انتهاء موسم رمضان لأنه مشغول في تصوير مسلسل القمر اخر الدنيا.





وقال عابد في تصريحات لـ "صدى البلد": أصور يوميا لذلك لا أتابع ما يعرض من مسلسلات ولكني أرغب في أن ألقي نظره بعد انتهائي من التصوير على مسلسل ب100 وش والاختيار والفتوة والنهاية، خاصة بعد ما عرفت ردود الفعل حوله.

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ويجسد عمرو عابد شخصية "جلال" فى مسلسل "القمر أخر الدنيا" ، وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة.

وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت (بشرى ) وأخ (مؤمن نور) وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدأوا في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر.

مسلسل "القمر آخر الدنيا"، ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، تأليف محمود الورداني، سيناريو وحوار ثناء هاشم، بطولة بشرى، مؤمن نور، عمرو عابد، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء جبيل، إنتاج شيرين مجدي شركة ستارز ميديا، ويعرض المسلسل عبر قنوات النهار، النهار دراما، صدى البلد، صدى البلد دراما، روتانا دراما، نايل دراما كشف الفنان عمرو عابد عن الأعمال التي ينوى مشاهدتها بعد انتهاء موسم رمضان لانه مشغول في تصوير مسلسل القمر اخر الدنيا.