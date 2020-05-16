التوقعات تشير إلى انكماش الناتج المحلي لألمانيا 10%

قال ألبرت براكمان المسؤول في مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني إن معظم التوقعات تشير إلى أن اقتصاد البلاد سينكمش بنحو عشرة بالمئة في الربع الثاني لكن المدى الدقيق للتراجع يتوقف على عوامل من بينها تيسير قيود مفروضة على الحياة العامة.

وقال إن مكتب الإحصاءات لم يضع تنبؤات لكنه أضاف ”التوقعات، مثلما تعلمون على الأرجح، عند نحو -10 بالمئة“.

وأضاف أن الكيفية الفعلية لأداء الاقتصاد ستتوقف على تخفيف تدابير وما إذا كان السياسيون سيعلنون عن إجراءات أخرى لدعم الاقتصاد.

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وقالت وزارة الاقتصاد إن من المتوقع أن يتسارع التراجع الاقتصادي في ألمانيا بسبب جائحة فيروس كورونا في الربع الحالي، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في الربع الأول.

وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري أنه حتى أبريل، لم تُظهر المؤشرات المستقبلية إشارات وجود أمل لكن حدوث تحول يبدو أمرا في المتناول في مايو .