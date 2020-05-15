هاشتاج مناجاة يتصدر الترند في تويتر وآلاف المشاهدات للحفل على قناة مستقبل وطن

انتهت مساء أمس ليلة إنشاد بدون جمهور غير مسبوقة تم إحياؤها عبر اليوتيوب تحت عنوان "مناجاة شهر رمضان الكريم"، الحفل الذى أحياه الفنان الكبير محمد ثروت ، وإيهاب يونس والمنشدين مصطفى عاطف ووائل الفشني، وانضم إليهم لأول مرة المطرب أحمد سعد والمنشد محمود هلال حظي بآلاف المشاهدات والتفاعلات على موقع يوتيوب وتتصدر الترند على موقع التواصل الإجتماعى تويتر.









وتأتي ليلة المناجاة الثانية بعد نجاح النسخة الأولى مناجاة النصف من شعبان والتي تصدرت ترند اليوتيوب أيضًا بأكثر من مليون مشاهدة؛ وهذه المرة تم البث الحي عبر قناه مستقبل وطن، ولأول مرة يبث الحفل على قناه مزيكا الفضائية في نفس الوقت بالتزامن مع اليوتيوب.





وتصدر هاشتاج #مناجاة ترند "تويتر" أثناء إذاعة الحفل وإلى الآن، حيث حاز على إعجاب الكثير من المغردين، وكانت التعليقات "في عظمة بتحصل دلوقتي"، "محتاجين حفلات حلوة زي دي كتير"، "اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله"، "آخره عتق من النار".





واستهل الفنان محمد ثروت الحفل بغناء لجل النبى ثم انضم إليه مصطفى عاطف بنشيد سيدنا الحسين ثم أضاف أحمد سعد مولاى يا مولاى قبل أن يقطع الفنان محمد ثروت الاسترسال ليعلن للجمهور أن الحفل أصبح ترند رقم ١ على تويتر ويعود الشيخ إيهاب يونس لإنشاد ياسيدى يا رسول الله في حين غنى وائل الفشني رائعته متدمعيش يامه لأول مرة لايڤ قبل أن يتألق محمود هلال بغنائه أدركنا يا الله ، واختتمت تلك الليلة الرائعة بملحمة إنشادية رائعة جمعت بين المنشدين الستة.



