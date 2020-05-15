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ديني

مرصد الأزهر: القوات المسلحة تبذل أرواحها للحفاظ على العرض والأرض

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:05 م
مرصد الأزهر: القوات
مرصد الأزهر: القوات المسلحة تبذل أرواحها للحفاظ على الأرض
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محمد شحتة
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما بذلته قواتنا المسلحة الباسلة من جهود مشكورة  في مكافحة الإرهاب، بناءً على معلومات استخباراتية أفادت تواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل سبعة أفرادٍ تكفريين، تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة، بينما تم القضاء على ستة آخرين أثناء محاولاتهم الهروب.

وتقدم مرصد الأزهر، بتحية إجلال وإكبار لقواتنا المسلحة، الذين لا يألون جهدًا في حربهم ضد الإرهاب، بل يمضون في طريقهم المنشود، وغايتهم المرتقبة، باذلين أرواحهم وراحتهم؛ حفظًا للعِرْض والأرض.

وأكد مرصد الأزهر أننا جميعًا مسئولون عن استقرار مصر وسلامة أمنها وأرضها، وأن المرصد بكل قوته يقف في خندقٍ واحدٍ مع مؤسسات الدولة المعنيَّة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، والشرطة المصرية في وجه هذا الإرهاب الغاشم بكل صوره وأشكاله، داعيًا الله تعالى أن يحفظ على مصر أمنها، وأن يعمَّ السلام  والوئام أرجاء الدنيا.
قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية جديدة إستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءًا على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء.


وأسفرت العملية عن الآتى:

 مقتل 7 تكفيريين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آليه ، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية وإستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعًا.

 وتم ضبط عربة دفع رباعى و (3) دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية .
 إكتشاف وتفجير (10) عبوة ناسفة. 

 ضبط وتفجير (4) احزمة ناسفة.

 ضبط (3) بنادق آليه وبندقية قناصة و(3) مسدسات 9مم و(21) خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد (12) تليفون محمول أنواع وعدد (4) اجهزة لاسلكى و(5) شدات ميدانية.

ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن .
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