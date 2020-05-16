جامعة عين شمس في أسبوع ...نائب رئيس جامعة عين شمس يحدد مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل...تجديد تعيين أميني كليتي الهندسة والتجارة بـ عين شمس

- _نائب رئيس جامعة عين شمس يحدد مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل
- _تجديد تعيين أميني كليتي الهندسة والتجارة بـ عين شمس
- _تدشين الموقع الإلكتروني لمجلة آفاق جديدة عن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس
قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب، ان جيمع الكليات ملتزمة بالقرارات الصادرة من المجلس الاعلي للجامعات وان يوم 7مايو أعلنت جميع القرارت بنظام الامتحانات في كل كلية برواط ومنصات لتقديم الابحاث ولن يتم أي تقديم للأبحاث قبل 31 مايو .
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وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس فى تصريحات لصدي البلد ان جميع الكليات ملتزمة بقرارت المجلس الاعلي للجامعات ويوجد بعض الكليات حسب التخصصات فبعض الكليات سوف تستمر 3 أسابيع لتقديم الأبحاث والبعض الآخر سوف يكون أقل من 3 أسابيع .
وأشار الي أن المجلس الاعلي للجامعات أصدر قرار بشأن معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين موضحا ان الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلي للجامعات .
الجدير بالذكر وفقا لقرارت المجلس الأعلى للجامعات تم إلغاء إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020، وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد تعيين أحمد محمد صلاح الدين امينا لكلية الهندسة جامعة عين شمس بدرجة مدير عام لمدة عام، كما اصدر قرارًا بتجديد تعيين إبراهيم فتحي حسن امينا لكلية التجارة جامعة عين شمس بدرجة مدير عام حتي بلوغه السن القانونية.
وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد تعيين عبد العليم أبو العز مديرًا عامًا للإدارة العامة للدراسات العليا بجامعة عين شمس كما أصدر قرارًا بتجديد تعيين سهير طه منصور في وظيفة مدير عام إدارة البحوث بجامعة عين شمس حتى تاريخ بلوغهما السن القانونية.
أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس عن تدشين موقع إلكتروني لمجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار التي يصدرها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس؛ لتنضم المجلة إلى الدوريات المنشورة على بنك المعرفة المصري.
وقال انه سوف يتم الإعلان عن أسماء مستشاري ومحكمي البحوث العلمية الواردة للمجلة، والتي تضم نخبة من أساتذة وخبراء التربية وتعليم الكبار من الدول العربية التالية: مصر، السعودية، الإمارات، المغرب، الأردن، اليمن، السودان والعراق.