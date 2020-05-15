فرنسا تسجل 104 حالات وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 104 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من جراء الإصابة بفيروس كورونا.





ويرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا إلى 27529 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 141919 إصابة. بحسب وكالة رويترز.





وكانت فرنسا قد سجلت يوم الخميس، 351 حالة وفاة من جراء الفيروس. وأعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة يواصل التراجع.





وقالت قناة "فرانس 24" إن الضغوط التي تواجهها طواقم العناية المركزة تشهد تراجعا متواصلا خلال الفترة الماضية.





ولفتت إلى تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في هذه الوحدات إلى 2299 شخصا.





وسجلت فرنسا وفيات في دور المسنين وصلت إلى 10021 حالة.