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إدارة المنشآت الفندقية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخدمات بعد إعادة التشغيل

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:23 م
الفنادق
الفنادق
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أسامة علي

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة المنشآت الفندقية، إنه منذ بداية فيروس كورونا يتم تعقيم جميع الفنادق في القرى السياحية باستمرار، معقبا"تم تعقيم الفنادق خلال شهرين أكتر من 15 مرة".


وأوضح هشام الشاعر، خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، أنه قبل البدء في تشغيل الفنادق، يتم الإشراف على تطهيرها من قبل لجان بوزارة الصحة، ووزارة السياحة و3 شركات عالمية، للتأكد من سلامة اتخاذ الإجراءات الوقائية.


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وأكد عضو مجلس إدارة المنشأت الفندقية،أنه لن يتم تشغيل إى فندق إلا بعد مرور اللجان السابق الإشارة إليها، للتأكد من جاهزيتها للعمل.


وأوضح هشام الشاعر،أنه تم مراعاة التباعد الإجتماعي داخل الفنادق وتم إعادة ترتيب وتنظيم أماكن استقبال السائحين، مشيرا إلى أنه مع افتتاح الفنادق لن تزيد أسعار الخدمات خاصة مع التكلفة الكبيرة التي تتحملها الفنادق فى عمليات التطهير، و الهدف  ليس الربح.


وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تم عقد لقاء مطول مع جمعية مستثمري شرم الشيخ، لأصحاب الفنادق والشركات الكبرى، بحضور محافظ شرم الشيخ و الإتحاد المصري للغرف السياحية، وأنه قد تم وضع اشتراطات لأصحاب الفنادق، الذين ينوون فتحها، وبدء أخذ التراخيص والمساهمة في عودة النزلاء لها.


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