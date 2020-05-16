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تعليم

إعلام القاهرة تعلن مواعيد دورة تدريبية في الكتابة التليفزيونية.. تفاصيل

السبت 16/مايو/2020 - 05:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلنت مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلام بجامعة القاهرة، عن تنظيم دورة "الكتابة الإبداعية للبرامج التليفزيونية" وذلك بعد عبد الفطر مباشرة، بمقر المركز بالجامعة.

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وأضاف المركز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المحاضرة يلقيها الكاتب والمخرج الشاب إياد صالح، موضحة أن المركز يمنح شهادات معتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة.


وأشار مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن جميع الاستفسارات والحجز التواصل تكون عبر تطبيق What’s App مع الرقم:
0122 453 6006.

يذكر أن جميع الدورات التدريبية معلقة منذ 15 مارس الماضي،  وحتى الآن، وفقا لقرار مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد
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