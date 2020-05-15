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محافظات

الحاجة أم الاختراع.. فني يبتكر جهازي أشعة ويتبرع بهما لمصابي كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:42 م
فني يتطوع للعمل
فني يتطوع للعمل بعزل بنها ويتبرع بجهازي أشعة
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إبراهيم الهوارى
تطوع محمد عبدالبر فني أشعة بمديرية الصحة فى القليوبية من تلقاء نفسه للعمل بمقر العزل بالمدينة الجامعية ببنها كما تبرع بجهازين للأشعة صنعهما بنفسه لخدمة مصابي فيروس كورونا.


وقال عبدالبر إنه تطوع للعمل بالحجر بالمدينة الجامعية ببنها وتبرع بجهاز دي آر وجهاز أشعة محمول صناعة مصرية صممهما بيديه بجودة عالمية لإجراء الأشعة الديجيتال للمرضى المصابين بـ كورونا.


وأشار إلى أن المصري يظهر معدنه في الشدائد والوطن أعطانا الكثير وجاء الوقت لرد جزء من الجميل مشيرا إلى إمكانية تبرعه بعدد من الأجهزة للحجر الصحي أو أي مستشفى في حاجة لذلك.


وكان مستشفى قها لعزل مصابي فيروس كورونا قد أعلن اليوم عن خروج وتعافي 8 حالات جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 187 شخصا وخروجهم من المستشفى من بينهم الدكتورة ريهام نافع أخصائية العلاج الطبيعي.


وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع إن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.


وأضافت حتاتة أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.
الحاجة أم الاختراع.. فني يبتكر جهازي أشعة ويتبرع بهما لمصابي كورونا
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