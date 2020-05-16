مسلسل النهاية الحلقة 22.. زين يفتح صندوق أرسلان ويقرأ الرسائل

شهد مسلسل النهاية الحلقة22 تطورا جديدا في الأحداث حيث استطاع زين " يوسف الشريف " أن يفتح الصندوق الذى تركه له أرسلان "أحمد مجدى" في صالة المراهنات والذى يكشف فيه عن حقيقة الواحة.









ويكشف المسؤولون عن الواحة تفاصيل مقتل أرسلان والذى تم قتله على يد والده الذى أجبر على ذلك حتى لا يتم فضح أسرار الواحة لأي شخص.





ويبدأ زين في قراءة رسائل أرسلان التي تركها في الصندوق والتي تكشف عن أن الأزمة تعود إلى عام 2020 من خلال شخصية صحفي "محمود عبد المغنى" والذى يسعى إلى الوصول بأسرار وخلايا ما يسمى بجلسات المحبة.





يذكر أن مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.





وتدور أحداث المسلسل في عام 2120 وعالم الروبوت الذى يسيطر على العالم ويحارب الإنسان من أجل البقاء على الأرض.



