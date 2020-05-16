AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيطريين: محلات بيع الطيور تزيد من احتمالية الإصابة بفيروس الأنفلونزا

السبت 16/مايو/2020 - 05:08 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة لاطباء بيطريين مصر،ان محلات ذبح وتجهيز الطيور تحمل الكثير من الأضرار علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وهناك الكثير من المخالفات التي تتم خلال عملية التداول والذبح بداية من عدم اتباع الإرشادات البيئية والصحية السليمة أثناء عملية الذبح والتخلص من المخلفات وصولًا إلى انتشار الطيور الحية وسط البؤر والتجمعات السكنية.

وأكد في تصريحات لصدي البلد، أن الخطورة تكمن في عمليات التداول والبيع للطيور الحية تكمن في زيادة احتمالية الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور التي اجتاحت مصر خلال العشر سنوات الأولى من الألفية الثالثة، وتحديدًا عام 2007، وتسبب في خسائر جسيمة لأصحاب مزارع الدواجن ووفاة وإصابة عشرات البشر من مخالطي الطيور.

واضاف عضو المجلس، ان للحد من تلك الكارثة لابد من النظر في تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 لاتخاذ كل التدابير التي تقي من انتشار هذا الفيروس الذي يصيب الطيور ويكمن في دمائها ولعابها وأمعائها وأنوفها وفضلاتها التي تجف لتتحول إلى ذرات غبار متطايرة يستنشقها الدجاج والإنسان على حد سواء.

وأشار إلى أن بالنسبة لاحتمالية نقل هذه المحلات لفيروس الكورونا المستجد حتي الان لم يثبت طريقة نقله من خلال الطيور ولكن يمكن نقله من تزاحم المواطنيين أثناء الشراء ودخول اسواق بيع الدواجن.

وأوضح يجب اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازيه من أصحاب تلك المحلات وأيضا تشديد الرقابة من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع جميع الجهات المعنية (وزارة الصحه والحكم المحلي والاجهزة الشرطية) بتشكيل لجان لمتابعة ورقابة تلك المحلات و الأسواق وتطبيق الاجراءات الوقائية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 معلومات لا تعرفها عن أنفلونزا الطيور بعد انتشارها بالصين

قانون لمنع تداول الطيور الحية.. متي سيتم تطبيقه؟

محلات الجزارة.. تعديل في قائمة المحلات المستثناة من الغلق يومي الجمعة والسبت

بيطري أسوان يكثف جهود منع الذبح العشوائي للطيور الحية

البيطريين توضح حقيقة نقل محلات الطيور لـ فيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عودة ليالي الأبطال.. تحديد موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في الشامبيونزليج

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

تسجيل صوتي.. أحمد فلوكس يكشف لـ صدى البلد حقيقة اعتدائه على فرد أمن

في أكبر عملية اختراق من نوعها.. قائمة تظهر مواقع وأرقام هواتف عشرات الملايين على الإنترنت

بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة

كريزي تاكسي.. تاجر أعضاء يثير الذعر بشوارع القاهرة

AdvertisementS

أثناء ما كان والدها يدفنها سمع صوتها.. القصة الكاملة لـ مولودة أبو عريش بالسعودية

اسمه الحقيقي وصلة قرابته بـ السقا الكبير.. عصام السقا يخطف الأنظار بدور الشهيد الهرم في الاختيار

الداخلية تسمح لـ خالد داود بزيارة أسرته بعد وفاة شقيقته

قضي الأمر.. شوبير : إلغاء الموسم الكروي هذا العام في مصر.. فيديو

بنسبة 100%.. شركة أمريكية تعلن توصلها إلى جسم مضاد يحمي من عدوى كورونا

شهر العسل علي الكورنيش.. شاهد| ياسمين صبرى مع زوجها أبو هشيمة فى أحدث ظهور

النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية

فوائد شرب الماء على ثلاث مرات.. الإمام الشعراوي يكشف عنها

قطر تنسلخ عن الخليج .. الدوحة تنسحب من مجلس التعاون الخليجى بعد خروجها من أوبك

باهر المحمدى يرد على توقيعه للأهلي بطريقته الخاصة .. شاهد

بالأسماء.. وفاة 8 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض بسبب كورونا

وصلت تل أبيب بعد عملية تهريب سرية.. أول وزيرة من أصل اثيوبي في إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تمتلك 11 طفلًا معظمهم من ذوي الاحتياجات الخاصة

مقهى يستخدم عوامات السباحة لحماية الزبائن من كورونا.. صور

بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت