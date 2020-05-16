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محافظات

تنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية بحاجر إدفو بـ 239 مليون جنيه

السبت 16/مايو/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
دوران عجلة الإنتاج والسير على قدم وساق يعتبر من أولويات العمل التنفيذى خلال الفترة الحالية لإنجاز العديد من المشروعات التنموية والخدمية.

وتلقى " صدى البلد " اليوم الضوء على أحد المشروعات الجارية داخل نطاق محافظة أسوان وهو مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة الصرف الصحى بالحاجر بمدينة إدفو شمال المحافظة والذى يجرى تنفيذه بتكلفة تقديرية 239 مليون جنيه. 

ومن جانبه قال المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بأن المحافظة دخلت وبقوة خلال السنوات الأخيرة إلى منظومة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، وفقًا للمعايير والإشتراطات الصحية والبيئية العالمية فى العديد من المدن والمراكز بها. 

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وأشار رفعت إسماعيل إلى أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قام الأسبوع الماضى بتفقد مشروع المعالجة الثلاثية بقرية الحاجر بإدفو والذى سيخدم نحو 70% من السكان بمدينة ومركز إدفو وسيقضى على مشكلات الصرف بها بتكلفة تقدر بنحو 239 مليون جنيه وبطاقة 14 ألف متر مكعب يوم.  

وقال إسماعيل بأنه من المتوقع أن تصل الطاقة الإستيعابية للمشروع بعد التوسعات المستقبلية إلى 27 ألف م3 بعد تحويلها من محطة تضم برك الأكسدة إلى المعالجة الثلاثية طبقًا للمعايير والإشتراطات الصحية والبيئية العالمية.  

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منذ توليه المسئولية بأسوان يتابع معهم  بشكل شبه يومى ما يتم داخل قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف أنحاء محافظة أسوان من خطط إستراتيجيات العمل الكبرى ، والتفاصيل اليومية فى مختلف جوانب العمل . 
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