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خالد أبو بكر للقوات المسلحة بسيناء: تسلم إيد كل بطل ساهم في الضربة الاستباقية

السبت 16/مايو/2020 - 12:51 ص
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
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عبد الخالق صلاح
أشاد خالد أبو بكر، بجهود القوات المسلحة في سيناء، والإعلان عن مقتل 7 تكفيريين وتفجير 4 أحزمة ناسفة بشمال سيناء، مؤكدًا أنه انتصار كبير، وضربة استباقية رائعة.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"،.: "أعلم أن الحزن وقع أصعب.. والآن يحق للمصريين الاحتفال بهذا الإنجاز .. شوفوا القوات المسلحة بتعمل إيه.. تسلم إيد كل بطل ساهم في هذه العملية".

وتابع أبو بكر: "لكل ضابط وقائد وعسكرى كتر خيرك وتسلم إيدك وكل سنة وأنت طيب.. لكل من ساهم في هذه العملية وتخلصينا من الخنازير تسلم الأيادى ".

واستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل 7 أفراد تكفيريين، تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية، بالإضافة إلى 6 آخرين تم القضاء عليهم في أثناء محاولاتهم الهروب؛ وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية، واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعا.

كما تم ضبط عربة دفع رباعى و(3) دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير (10) عبوات ناسفة ، وضبط وتفجير (4) أحزمة ناسفة، وضبط (3) بنادق آليه وبندقية قناصة و(3) مسدسات 9مم و(21) خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة و(12) تليفون محمول أنواع، و (4) جهاز لاسلكى و(5) شدة ميدانية .

ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن .
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